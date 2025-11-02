Греція отримала мільйонні штрафи від ЄС за токсичне звалище на туристичному острові

Суд покарав Афіни за понад 10-річну бездіяльність у закритті токсичного звалища на Закинтосі, яке загрожує довкіллю та черепахам, що мешкають у місцевому морському заповіднику.

Після понад десяти років обіцянок і зволікань Європейський суд справедливості оштрафував Грецію на мільйони євро за токсичне звалище на острові Закинтос — одному з найвідоміших курортів Середземномор’я, де розташований морський заповідник черепах Caretta caretta. Про це повідомляє Courthouse News.

Мільйонні штрафи за екологічну бездіяльність

Суд ЄС ухвалив рішення стягнути з Афін 5,5 млн євро одноразово та 12,5 тис. євро за кожен день, поки полігон не буде остаточно очищено та відновлено. Суд наголосив: Греція не виконала рішення ще 2014 року, яким зобов’язувалася закрити небезпечне звалище.

Екологічна катастрофа на туристичному острові

Полігон на Закинтосі відкрили ще у 1980-х, щоб впоратися зі зростанням кількості туристів. Проте він не був розрахований на мільйони відпочивальників, які щороку приїжджали на острів.

До середини 2000-х сміття сповзало зі схилів, забруднюючи ґрунт і море, а неприємний запах долинав до курортів. Екологи неодноразово попереджали, що токсичні стоки загрожують пляжам, де відкладають яйця морські черепахи.

Суд ЄС: «Виправдань немає»

Судді визнали, що Греція не виконала жодної з обіцянок: сміття перестали звозити ще у 2017 році, але звалище так і не було належно закрите чи очищене. План санації роками застряг у бюрократичних процедурах, а місцевість і далі забруднюється.

Афіни пояснювали затримку складною географією країни й адміністративними перепонами, але суд не прийняв таких аргументів:

«Жодні внутрішні труднощі чи особливості не можуть виправдовувати порушення законів ЄС», — зазначено в рішенні.

Що далі

Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Якщо Афіни знову затягуватимуть з очищенням території, штрафи зростатимуть щодня. Єврокомісія вже заявила, що «повне виконання екологічних законів — ключове для захисту здоров’я людей та довкілля».

