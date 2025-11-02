Практика судов
  1. В мире

В Техасе суд остановил передачу медицинских данных подростков, проходивших гормональную терапию

14:51, 2 ноября 2025
Апелляционный суд временно приостановил решение нижестоящей инстанции, которая разрешила властям получить медицинские записи несовершеннолетних пациентов двух врачей, подозреваемых в назначении гормональной терапии.
В Техасе суд остановил передачу медицинских данных подростков, проходивших гормональную терапию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд штата Техас временно приостановил исполнение решения суда округа Коллин, который обязал две больницы предоставить государственным органам медицинские записи несовершеннолетних пациентов, получавших лечение у врачей, подозреваемых в назначении гормональной терапии для смены пола. Дело рассматривал Пятнадцатый апелляционный суд штата Техас.

Как возник спор

В октябре 2024 года власти Техаса подали два иска против врачей Мэри Лау и Бретта Купера, обвинив их в нарушении закона S.B.142 и Акта о защите прав потребителей из-за «назначения тестостерона несовершеннолетним для медицинской смены пола».

В ходе расследования государство направило повестки (судебные требования) в больницы Children’s Health System of Texas и UT Southwestern Medical Center с требованием предоставить медицинские, психиатрические и финансовые записи 21 пациента.

Однако 11 пациентов обратились в суд округа Даллас с требованием защитить их конфиденциальные данные, ссылаясь на медицинскую и врачебную тайну, гарантированную законами штата.

Решения судов

Несмотря на это, суд округа Коллин приказал больницам начать передачу документов для проверки адвокатами пациентов, после чего суд должен был рассмотреть материалы и определить, что можно передать государству.

Апелляционный суд признал это решение нарушением процессуальных норм, поскольку ходатайство о защите данных всё ещё рассматривалось судом в Далласе. Судьи подчеркнули, что до завершения этих слушаний никакие медицинские записи не могут быть раскрыты.

Правовые аспекты

Суд отметил, что в соответствии с правилами штата пациенты имеют право требовать защитного приказа в любом суде округа, где была вручена повестка, а не только там, где рассматривается основное дело.

Поскольку дело касается конфиденциальной медицинской информации, суд пришёл к выводу, что обжалование после раскрытия данных было бы невозможным, поэтому издал приказ о приостановлении действия решения суда низшей инстанции.

Что дальше

Теперь суд в Далласе должен решить, подлежат ли медицинские записи передаче государству или остаются защищёнными законом.

Это дело вызвало широкий резонанс в США, поскольку затрагивает вопросы приватности пациентов, медицинской этики и политики в отношении гендерной идентичности несовершеннолетних.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду