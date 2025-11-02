В Техасе суд остановил передачу медицинских данных подростков, проходивших гормональную терапию

Апелляционный суд временно приостановил решение нижестоящей инстанции, которая разрешила властям получить медицинские записи несовершеннолетних пациентов двух врачей, подозреваемых в назначении гормональной терапии.

Апелляционный суд штата Техас временно приостановил исполнение решения суда округа Коллин, который обязал две больницы предоставить государственным органам медицинские записи несовершеннолетних пациентов, получавших лечение у врачей, подозреваемых в назначении гормональной терапии для смены пола. Дело рассматривал Пятнадцатый апелляционный суд штата Техас.

Как возник спор

В октябре 2024 года власти Техаса подали два иска против врачей Мэри Лау и Бретта Купера, обвинив их в нарушении закона S.B.142 и Акта о защите прав потребителей из-за «назначения тестостерона несовершеннолетним для медицинской смены пола».

В ходе расследования государство направило повестки (судебные требования) в больницы Children’s Health System of Texas и UT Southwestern Medical Center с требованием предоставить медицинские, психиатрические и финансовые записи 21 пациента.

Однако 11 пациентов обратились в суд округа Даллас с требованием защитить их конфиденциальные данные, ссылаясь на медицинскую и врачебную тайну, гарантированную законами штата.

Решения судов

Несмотря на это, суд округа Коллин приказал больницам начать передачу документов для проверки адвокатами пациентов, после чего суд должен был рассмотреть материалы и определить, что можно передать государству.

Апелляционный суд признал это решение нарушением процессуальных норм, поскольку ходатайство о защите данных всё ещё рассматривалось судом в Далласе. Судьи подчеркнули, что до завершения этих слушаний никакие медицинские записи не могут быть раскрыты.

Правовые аспекты

Суд отметил, что в соответствии с правилами штата пациенты имеют право требовать защитного приказа в любом суде округа, где была вручена повестка, а не только там, где рассматривается основное дело.

Поскольку дело касается конфиденциальной медицинской информации, суд пришёл к выводу, что обжалование после раскрытия данных было бы невозможным, поэтому издал приказ о приостановлении действия решения суда низшей инстанции.

Что дальше

Теперь суд в Далласе должен решить, подлежат ли медицинские записи передаче государству или остаются защищёнными законом.

Это дело вызвало широкий резонанс в США, поскольку затрагивает вопросы приватности пациентов, медицинской этики и политики в отношении гендерной идентичности несовершеннолетних.

