У Техасі суд зупинив передачу медичних даних підлітків, які проходили гормональну терапію

14:51, 2 листопада 2025
Апеляційний суд тимчасово призупинив рішення нижчої інстанції, яка дозволила владі отримати медичні записи неповнолітніх пацієнтів двох лікарів, підозрюваних у призначенні гормональної терапії.
Апеляційний суд штату Техас тимчасово зупинив виконання рішення суду округу Коллін, який зобов’язав дві лікарні надати державним органам медичні записи неповнолітніх пацієнтів, що отримували лікування від лікарів, підозрюваних у призначенні гормональної терапії для зміни статі. Справу розглядав П’ятнадцятий апеляційний суд штату Техас.

Як виник спір

У жовтні 2024 року влада Техасу подала два позови проти лікарів Мері Лау та Бретта Купера, звинувачуючи їх у порушенні закону S.B.142 та Акта про захист прав споживачів через «призначення тестостерону неповнолітнім для медичної зміни статі».

Під час розслідування держава надіслала субпоени (судові вимоги) до лікарень Children’s Health System of Texas і UT Southwestern Medical Center із вимогою надати медичні, психіатричні та фінансові записи 21 пацієнта.

Втім, 11 пацієнтів звернулися до суду округу Даллас із вимогою захистити їхні конфіденційні дані, посилаючись на медичну та лікарську таємницю, гарантовану законами штату.

Рішення судів

Попри це, суд округу Коллін наказав лікарням почати передавати документи для перевірки адвокатами пацієнтів, після чого суд мав розглядати матеріали й вирішити, що можна передати державі.

Апеляційний суд визнав це рішення порушенням процесуальних норм, адже клопотання про захист даних усе ще розглядав суд у Далласі. Судді підкреслили, що до завершення цих слухань жодні медичні записи не можуть бути розкриті.

Правові аспекти

Суд зазначив, що відповідно до правил штату, пацієнти мають право вимагати захисного припису у будь-якому суді округу, де була вручена субпоена, а не лише там, де розглядається основна справа.

Оскільки справа стосується конфіденційної медичної інформації, суд дійшов висновку, що оскарження після розкриття даних було б неможливим, тому видав припис про призупинення дій рішення суду нижчої інстанції.

Що далі

Тепер суд у Далласі має вирішити, чи підлягають медичні записи передачі державі, чи вони залишаються захищеними законом.

Ця справа викликала широкий резонанс у США, оскільки зачіпає питання приватності пацієнтів, медичної етики та політики щодо гендерної ідентичності неповнолітніх.

суд США

