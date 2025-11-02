В Бельгии заметили шпионские дроны над базой F-16 – Минобороны подозревает РФ

Министр обороны Бельгии предполагает шпионаж за истребителями F-16 и боеприпасами.

Фото: Getty Images

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что дроны, замеченные над военными объектами страны в выходные, вероятно, использовались для шпионажа. Об этом сообщает Politico.

Над военной базой Кляйне-Брогель на востоке Бельгии зафиксировали подозрительные беспилотники, после чего началось расследование. «Они прилетают, чтобы шпионить, узнать, где расположены истребители F-16, боеприпасы и другая стратегически важная информация», — отметил Франкен.

Министр воздержался от прямых обвинений России, но предположил, что других очевидных виновников почти нет. «Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Это сейчас россияне? Я не могу утверждать наверняка, но мотивы и методы таких действий очевидны», — добавил он.

Франкен подчеркнул, что современная война в значительной степени зависит от дронов, и Министерство обороны должно быть готово к таким угрозам. На следующей неделе он планирует представить план стоимостью 50 миллионов евро для создания национальной системы противодействия беспилотникам.

