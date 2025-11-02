Практика судів
У Бельгії помітили шпигунські дрони над базою F-16 – Міноборони підозрює РФ

19:21, 2 листопада 2025
Міністр оборони Бельгії припускає шпигунство за винищувачами F-16 і боєприпасами.
У Бельгії помітили шпигунські дрони над базою F-16 – Міноборони підозрює РФ
Фото: Getty Images
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що дрони, помічені над військовими об’єктами країни у вихідні, ймовірно, використовувалися для шпигунства. Про це повідомляє Politico.

Над військовою базою Кляйне-Брогель на сході Бельгії зафіксували підозрілі безпілотники, після чого розпочалося розслідування. «Вони прилітають, щоб шпигувати, дізнатися, де розташовані винищувачі F-16, боєприпаси та інша стратегічно важлива інформація», — зазначив Франкен.

Міністр утримався від прямих звинувачень Росії, але припустив, що інших очевидних винуватців майже немає. «Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу стверджувати напевно, але мотиви й методи таких дій очевидні», — додав він.

Франкен наголосив, що сучасна війна значною мірою залежить від дронів, і Міністерство оборони має бути готовим до таких загроз. Наступного тижня він планує представити план вартістю 50 мільйонів євро для створення національної системи протидії безпілотникам.

росія Бельгія шпигун Міноборони авіація

