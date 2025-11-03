Практика судов
  1. В мире

В Китае суд вынес предупреждение адвокату за подачу документов с вымышленными ИИ делами

12:30, 3 ноября 2025
Проверка показала, что такие судебные решения в реальности не существуют.
В Китае суд вынес предупреждение адвокату за подачу документов с вымышленными ИИ делами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китайский суд недавно вынес официальное предупреждение адвокату, который использовал вымышленные искусственным интеллектом судебные решения в судебном процессе, сообщает AA.com.tr.

Во время рассмотрения коммерческого спора судья Народного суда района Тунчжоу города Пекин Чжэн Цзичжэ обнаружил, что две ссылки на судебные решения, представленные адвокатом истца, были сгенерированы при помощи искусственного интеллекта.

Оба документа — один якобы от Верховного народного суда, а другой под номером (2022) Hu 01 Min Zhong No. 12345 от Шанхайского промежуточного народного суда №1 — выглядели вполне достоверно: содержали факты, юридические аргументы и логические выводы, соответствующие сути дела. Однако проверка показала, что такие судебные решения в действительности не существуют.

Во время заседания адвокат признал, что «примеры судебных решений» были созданы языковой моделью искусственного интеллекта. Он объяснил, что ввел в систему описание дела, после чего просто скопировал сгенерированные ею результаты в свои материалы.

По словам профессора права Университета Цинхуа Чэнь Ханпина, эти поддельные решения являются обычным примером так называемой «галлюцинации ИИ» — когда искусственный интеллект создает ложную или неточную, но на вид правдоподобную информацию.

Суд отклонил сфабрикованные ссылки и в письменном решении вынес адвокату официальное предупреждение.

В решении подчеркивается, что вымышленная информация, созданная с помощью ИИ, не должна подрывать судебный порядок.  

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Китай искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді