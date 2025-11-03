В Китае суд вынес предупреждение адвокату за подачу документов с вымышленными ИИ делами

Проверка показала, что такие судебные решения в реальности не существуют.

Китайский суд недавно вынес официальное предупреждение адвокату, который использовал вымышленные искусственным интеллектом судебные решения в судебном процессе, сообщает AA.com.tr.

Во время рассмотрения коммерческого спора судья Народного суда района Тунчжоу города Пекин Чжэн Цзичжэ обнаружил, что две ссылки на судебные решения, представленные адвокатом истца, были сгенерированы при помощи искусственного интеллекта.

Оба документа — один якобы от Верховного народного суда, а другой под номером (2022) Hu 01 Min Zhong No. 12345 от Шанхайского промежуточного народного суда №1 — выглядели вполне достоверно: содержали факты, юридические аргументы и логические выводы, соответствующие сути дела. Однако проверка показала, что такие судебные решения в действительности не существуют.

Во время заседания адвокат признал, что «примеры судебных решений» были созданы языковой моделью искусственного интеллекта. Он объяснил, что ввел в систему описание дела, после чего просто скопировал сгенерированные ею результаты в свои материалы.

По словам профессора права Университета Цинхуа Чэнь Ханпина, эти поддельные решения являются обычным примером так называемой «галлюцинации ИИ» — когда искусственный интеллект создает ложную или неточную, но на вид правдоподобную информацию.

Суд отклонил сфабрикованные ссылки и в письменном решении вынес адвокату официальное предупреждение.

В решении подчеркивается, что вымышленная информация, созданная с помощью ИИ, не должна подрывать судебный порядок.

