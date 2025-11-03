Практика судів
  1. У світі

У Китаї суд виніс попередження адвокату за подачу документів з вигаданими ШІ справами

12:30, 3 листопада 2025
Перевірка засвідчила, що такі судові рішення в реальності не існують.
У Китаї суд виніс попередження адвокату за подачу документів з вигаданими ШІ справами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китайський суд нещодавно виніс офіційне попередження адвокату, який використав вигадані штучним інтелектом судові рішення у судовому процесі, пише AA.com.tr.

Під час розгляду комерційного спору суддя Народного суду району Тунчжоу міста Пекін Чжен Цзичже виявив, що два посилання на судові рішення, подані адвокатом позивача, були згенеровані за допомогою ШІ.

Обидва документи — один нібито від Верховного народного суду, а інший під номером (2022) Hu 01 Min Zhong No. 12345 від Шанхайського проміжного народного суду №1 — виглядали цілком справжніми: містили факти, юридичні аргументи та логічні висновки, що відповідали суті справи. Проте перевірка засвідчила, що такі судові рішення в реальності не існують.

Під час засідання адвокат визнав, що «приклади судових рішень» були створені мовною моделлю штучного інтелекту. Він пояснив, що подав у систему опис справи, після чого просто скопіював згенеровані нею результати до своїх матеріалів.

За словами професора права Університету Цінхуа Чень Ханпін, ці підроблені рішення є типовим прикладом так званої «галюцинації ШІ» — коли штучний інтелект створює неправдиву або неточну, але на вигляд правдоподібну інформацію.

Суд відхилив сфабриковані посилання і в письмовому рішенні виніс адвокату офіційне попередження.

У рішенні наголошується, що вигадана інформація, створена за допомогою ШІ, не повинна підривати судовий порядок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Китай штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді