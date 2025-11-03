У Китаї суд виніс попередження адвокату за подачу документів з вигаданими ШІ справами

Перевірка засвідчила, що такі судові рішення в реальності не існують.

Китайський суд нещодавно виніс офіційне попередження адвокату, який використав вигадані штучним інтелектом судові рішення у судовому процесі, пише AA.com.tr.

Під час розгляду комерційного спору суддя Народного суду району Тунчжоу міста Пекін Чжен Цзичже виявив, що два посилання на судові рішення, подані адвокатом позивача, були згенеровані за допомогою ШІ.

Обидва документи — один нібито від Верховного народного суду, а інший під номером (2022) Hu 01 Min Zhong No. 12345 від Шанхайського проміжного народного суду №1 — виглядали цілком справжніми: містили факти, юридичні аргументи та логічні висновки, що відповідали суті справи. Проте перевірка засвідчила, що такі судові рішення в реальності не існують.

Під час засідання адвокат визнав, що «приклади судових рішень» були створені мовною моделлю штучного інтелекту. Він пояснив, що подав у систему опис справи, після чого просто скопіював згенеровані нею результати до своїх матеріалів.

За словами професора права Університету Цінхуа Чень Ханпін, ці підроблені рішення є типовим прикладом так званої «галюцинації ШІ» — коли штучний інтелект створює неправдиву або неточну, але на вигляд правдоподібну інформацію.

Суд відхилив сфабриковані посилання і в письмовому рішенні виніс адвокату офіційне попередження.

У рішенні наголошується, що вигадана інформація, створена за допомогою ШІ, не повинна підривати судовий порядок.

