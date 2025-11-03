В Британии обновили правила использования искусственного интеллекта для работников судов

Судебная власть Великобритании призывает использовать искусственный интеллект только как вспомогательный инструмент.

Судебная система Великобритании опубликовала обновленные рекомендации по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для лиц, работающих в судах. Документ заменяет предыдущие инструкции, опубликованные в апреле, и распространяется на всех судей и членов трибуналов, сообщает ein.org.uk.

Хотя рекомендации предназначены прежде всего для сотрудников судов, они также будут полезны для адвокатов и юристов, участвующих в судебных процессах. В документе обозначены возможные направления применения ИИ в судебной деятельности, а также основные риски и способы их минимизации.

Судьям напомнили, что информация, созданная с помощью ИИ, может быть неточной, неполной или вводящей в заблуждение, поэтому все результаты необходимо независимо проверять перед использованием. Особое внимание уделено риску создания искусственным интеллектом вымышленных судебных дел или цитат. В документе отмечается, что результаты работы таких инструментов отражают предвзятость и ограничения данных, на которых они обучались.

Кроме того, судебным должностным лицам запрещено вводить в публичные ИИ-сервисы конфиденциальную или чувствительную информацию, поскольку такие данные могут стать общедоступными. Использование ИИ должно лишь помогать в работе, но не заменять непосредственный анализ доказательств и правовых документов.

Отдельно указано, что суды и трибуналы должны учитывать возможность использования ИИ адвокатами или сторонами процесса при подготовке материалов. В таких случаях суд обязан убедиться, что вся предоставленная информация была самостоятельно проверена.

В документе подчеркивается: «Все правовые представители несут ответственность за материалы, которые они подают в суд или трибунал, и обязаны профессионально гарантировать их точность и уместность. Если искусственный интеллект используется ответственно, нет необходимости отдельно сообщать об этом, но все зависит от контекста. Поскольку юридическое сообщество только знакомится с новыми технологиями, иногда может возникнуть необходимость напомнить отдельным адвокатам об их обязанностях и убедиться, что они независимо проверили достоверность всех исследований или ссылок на судебную практику, сгенерированных с помощью ИИ-чат-ботов».

Таким образом, судебная власть Великобритании призывает использовать искусственный интеллект исключительно как вспомогательный инструмент, сохраняя при этом полную профессиональную ответственность за содержание судебных документов.

