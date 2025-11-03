Практика судов
В Британии обновили правила использования искусственного интеллекта для работников судов

23:56, 3 ноября 2025
Судебная власть Великобритании призывает использовать искусственный интеллект только как вспомогательный инструмент.
В Британии обновили правила использования искусственного интеллекта для работников судов
Судебная система Великобритании опубликовала обновленные рекомендации по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для лиц, работающих в судах. Документ заменяет предыдущие инструкции, опубликованные в апреле, и распространяется на всех судей и членов трибуналов, сообщает ein.org.uk.

Хотя рекомендации предназначены прежде всего для сотрудников судов, они также будут полезны для адвокатов и юристов, участвующих в судебных процессах. В документе обозначены возможные направления применения ИИ в судебной деятельности, а также основные риски и способы их минимизации.

Судьям напомнили, что информация, созданная с помощью ИИ, может быть неточной, неполной или вводящей в заблуждение, поэтому все результаты необходимо независимо проверять перед использованием. Особое внимание уделено риску создания искусственным интеллектом вымышленных судебных дел или цитат. В документе отмечается, что результаты работы таких инструментов отражают предвзятость и ограничения данных, на которых они обучались.

Кроме того, судебным должностным лицам запрещено вводить в публичные ИИ-сервисы конфиденциальную или чувствительную информацию, поскольку такие данные могут стать общедоступными. Использование ИИ должно лишь помогать в работе, но не заменять непосредственный анализ доказательств и правовых документов.

Отдельно указано, что суды и трибуналы должны учитывать возможность использования ИИ адвокатами или сторонами процесса при подготовке материалов. В таких случаях суд обязан убедиться, что вся предоставленная информация была самостоятельно проверена.

В документе подчеркивается: «Все правовые представители несут ответственность за материалы, которые они подают в суд или трибунал, и обязаны профессионально гарантировать их точность и уместность. Если искусственный интеллект используется ответственно, нет необходимости отдельно сообщать об этом, но все зависит от контекста. Поскольку юридическое сообщество только знакомится с новыми технологиями, иногда может возникнуть необходимость напомнить отдельным адвокатам об их обязанностях и убедиться, что они независимо проверили достоверность всех исследований или ссылок на судебную практику, сгенерированных с помощью ИИ-чат-ботов».

Таким образом, судебная власть Великобритании призывает использовать искусственный интеллект исключительно как вспомогательный инструмент, сохраняя при этом полную профессиональную ответственность за содержание судебных документов.

