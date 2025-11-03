У Британії оновили правила використання штучного інтелекту для працівників судів

Судова влада Великої Британії закликає використовувати штучний інтелект лише як допоміжний інструмент.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судова система Великої Британії оприлюднила оновлені рекомендації щодо використання штучного інтелекту (ШІ) для осіб, які працюють у судах. Документ замінює попередні настанови, оприлюднені у квітні, та поширюється на всіх суддів і членів трибуналів, пише ein.org.uk.

Хоча рекомендації призначені насамперед для працівників судів, вони також будуть корисними для адвокатів і юристів, які беруть участь у судових процесах. У документі окреслено можливі напрями застосування ШІ в судочинстві, а також основні ризики та способи їх мінімізації.

Суддям нагадали, що інформація, створена за допомогою ШІ, може бути неточною, неповною або вводити в оману, тому всі результати потрібно перевіряти незалежно перед використанням. Особливу увагу приділено ризику створення штучним інтелектом вигаданих судових справ або цитат. У документі зазначається, що результати роботи таких інструментів відображають упередження та обмеження даних, на яких вони були навчені.

Крім того, судовим посадовцям заборонено вводити в публічні ШІ-сервіси конфіденційну чи чутливу інформацію, адже такі дані можуть стати загальнодоступними. Використання ШІ має лише допомагати у роботі, але не замінювати безпосередній аналіз доказів і правових документів.

Окремо вказано, що суди та трибунали повинні враховувати можливість використання ШІ адвокатами чи сторонами процесу при підготовці матеріалів. У таких випадках суд має переконатися, що вся надана інформація була самостійно перевірена.

У документі підкреслюється: «Усі правові представники несуть відповідальність за матеріали, які вони подають до суду чи трибуналу, і зобов’язані професійно гарантувати їхню точність та доречність. Якщо штучний інтелект використовується відповідально, немає потреби окремо повідомляти про це, але все залежить від контексту. Поки юридична спільнота лише знайомиться з новими технологіями, іноді може виникнути потреба нагадати окремим адвокатам про їхні обов’язки та впевнитися, що вони незалежно перевірили достовірність усіх досліджень чи посилань на судову практику, згенерованих за допомогою чат-ботів ШІ».

Таким чином, судова влада Великої Британії закликає використовувати штучний інтелект лише як допоміжний інструмент, зберігаючи повну професійну відповідальність за зміст судових документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.