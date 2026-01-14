Во Франции суд оштрафовал банк Credit Suisse на €910 тысяч за дискриминацию беременной сотрудницы

Французский суд обязал банк выплатить 910 тысяч евро сотруднице из-за дискриминации во время беременности.

Французский суд обязал банк Credit Suisse выплатить €910 тысяч сотруднице, повышение по службе и увеличение заработной платы которой были заморожены после того, как она сообщила о своей беременности. Об этом сообщает thelocal.fr.

Истицу приняли на работу в 2009 году на должность вице-президента во французском подразделении британских операций Credit Suisse. Она считала, что подверглась дискриминации «по признаку пола, беременности и статуса матери».

В суде женщина привела около десяти эпизодов в подтверждение своих требований, в частности указала на «структурную гендерную дискриминацию в компании» и «внезапное прекращение выплаты переменной части вознаграждения, совпавшее с ее беременностью».

В решении Апелляционного суда Парижа указано, что представленные истицей документы «надлежащим образом подтверждают» наличие «структурной гендерной дискриминации в компании».

Через три года после трудоустройства женщина подала запрос на повышение до должности директора, а еще через два года — в сентябре 2014 года — уведомила руководство о беременности.

Банк так и не удовлетворил ее просьбу о повышении. После нескольких декретных отпусков в июне 2016 года стороны подписали соглашение о взаимном прекращении трудовых отношений.

В 2019 году трудовой суд присудил женщине компенсацию в размере €150 тысяч, однако она обжаловала это решение, заявив, что сумма является недостаточной с учетом ее потенциальных доходов в банке.

Позднее Credit Suisse был поглощен своим основным конкурентом — банком UBS.

