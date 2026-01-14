  1. В мире

Во Франции суд оштрафовал банк Credit Suisse на €910 тысяч за дискриминацию беременной сотрудницы

13:00, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Французский суд обязал банк выплатить 910 тысяч евро сотруднице из-за дискриминации во время беременности.
Во Франции суд оштрафовал банк Credit Suisse на €910 тысяч за дискриминацию беременной сотрудницы
Фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Французский суд обязал банк Credit Suisse выплатить €910 тысяч сотруднице, повышение по службе и увеличение заработной платы которой были заморожены после того, как она сообщила о своей беременности. Об этом сообщает thelocal.fr.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Истицу приняли на работу в 2009 году на должность вице-президента во французском подразделении британских операций Credit Suisse. Она считала, что подверглась дискриминации «по признаку пола, беременности и статуса матери».

В суде женщина привела около десяти эпизодов в подтверждение своих требований, в частности указала на «структурную гендерную дискриминацию в компании» и «внезапное прекращение выплаты переменной части вознаграждения, совпавшее с ее беременностью».

В решении Апелляционного суда Парижа указано, что представленные истицей документы «надлежащим образом подтверждают» наличие «структурной гендерной дискриминации в компании».

Через три года после трудоустройства женщина подала запрос на повышение до должности директора, а еще через два года — в сентябре 2014 года — уведомила руководство о беременности.

Банк так и не удовлетворил ее просьбу о повышении. После нескольких декретных отпусков в июне 2016 года стороны подписали соглашение о взаимном прекращении трудовых отношений.

В 2019 году трудовой суд присудил женщине компенсацию в размере €150 тысяч, однако она обжаловала это решение, заявив, что сумма является недостаточной с учетом ее потенциальных доходов в банке.

Позднее Credit Suisse был поглощен своим основным конкурентом — банком UBS.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]