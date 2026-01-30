Умерла звезда фильма «Сам дома» Кэтрин О'Хара

Умерла актриса Кэтрин О'Хара, известная как мать Кевина в «Сам дома».

В пятницу, 30 января, скончалась американская актриса Кэтрин О'Хара, известная по роли мамы Кевина в фильмах "Сам дома" и "Сам дома 2: Утерянный в Нью-Йорке". Ей было 71 год.

Причину смерти пока не сообщается.

О'Хара приобрела широкую известность после роли Кейт Маккаллистер в культовых фильмах "Сам дома" и "Сам дома 2".

