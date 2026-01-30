Померла зірка фільму «Сам удома» Кетрін О'Хара

Померла акторка Кетрін О’Хара, відома як мама Кевіна у «Сам удома».

У п’ятницю, 30 січня, померла американська акторка Кетрін О’Хара, відома за роллю мами Кевіна у фільмах "Сам удома" та "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку". Їй було 71 рік.

Причину смерті наразі не повідомляють.

О’Хара здобула широку популярність після ролі Кейт Маккаллістер у культових фільмах "Сам удома" та "Сам удома 2".

