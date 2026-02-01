В Турции перевернулся автобус – девять погибших и 21 пострадавший

Авария произошла на маршруте Текирдаг–Анталия, часть пострадавших в критическом состоянии.

Фото: TRT Haber

Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталию, съехал с дороги и перевернулся в кювет 1 февраля. В результате аварии погибли девять человек, еще 21 получил травмы, сообщает TRT Haber.

По данным губернатора Анталии Хулуси Шахина, автобус с номерным знаком 26 ABG 022 принадлежал компании Buzlu и курсировал по маршруту Текирдаг-Анталия. Он выехал из Текирдага вечером 31 января, а около 10:20 утра перевернулся на перекрестке Кьомюрлер в районе Дешемеалты.

На место происшествия прибыли медики, пожарные, сотрудники Государственного управления по чрезвычайным ситуациям, жандармерия и полиция.

Губернатор сообщил, что причину аварии установят в ходе технического расследования. По его словам, на момент происшествия земля была мокрой, а в районе наблюдался туман, что повышало риск аварий.

Среди пострадавших семеро находятся в критическом состоянии. Двое получили тяжелые травмы с ампутациями: один потерял ногу, другой — руку.

