В Туреччині перекинувся автобус – дев’ять загиблих і 21 постраждалий
Пасажирський автобус, що їхав з Текірдага до Анталії, з’їхав з дороги та перекинувся в кювет 1 лютого. Внаслідок аварії загинули дев’ять осіб, ще 21 отримав травми, повідомляє TRT Haber.
За даними губернатора Анталії Хулусі Шахіна, автобус з номерним знаком 26 ABG 022 належав компанії Buzlu і курсував на маршруті Текірдаг-Анталія. Він вирушив з Текірдага ввечері 31 січня, а близько 10:20 ранку перекинувся на перехресті Кьомюрлер у районі Дешемеалти.
На місце події прибули медики, пожежники, працівники Державного управління з питань надзвичайних ситуацій, жандармерія та поліція.
Губернатор повідомив, що причину аварії встановлять у ході технічного розслідування. За його словами, на момент події земля була мокра, а в районі спостерігався туман, що підвищувало ризик аварій.
Серед постраждалих семеро перебувають у критичному стані. Двоє отримали тяжкі травми з ампутаціями: один втратив ногу, інший — руку.
