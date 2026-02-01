В Туреччині перекинувся автобус – дев’ять загиблих і 21 постраждалий

Аварія сталася на маршруті Текірдаг–Анталія, частина потерпілих у критичному стані.

Фото: TRT Haber

Пасажирський автобус, що їхав з Текірдага до Анталії, з’їхав з дороги та перекинувся в кювет 1 лютого. Внаслідок аварії загинули дев’ять осіб, ще 21 отримав травми, повідомляє TRT Haber.

За даними губернатора Анталії Хулусі Шахіна, автобус з номерним знаком 26 ABG 022 належав компанії Buzlu і курсував на маршруті Текірдаг-Анталія. Він вирушив з Текірдага ввечері 31 січня, а близько 10:20 ранку перекинувся на перехресті Кьомюрлер у районі Дешемеалти.

На місце події прибули медики, пожежники, працівники Державного управління з питань надзвичайних ситуацій, жандармерія та поліція.

Губернатор повідомив, що причину аварії встановлять у ході технічного розслідування. За його словами, на момент події земля була мокра, а в районі спостерігався туман, що підвищувало ризик аварій.

Серед постраждалих семеро перебувають у критичному стані. Двоє отримали тяжкі травми з ампутаціями: один втратив ногу, інший — руку.

