В США заявили о готовности прекратить частичное закрытие правительства до 3 февраля

Республиканцы планируют собрать голоса за бюджет до 3 февраля, переговоры осложнил снежный шторм.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы готовы остановить частичное закрытие правительства уже в ближайшие дни. По его словам, необходимое количество голосов для принятия бюджета планируют собрать не позднее вторника, 3 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас ключевым препятствием для сбора законодателей остаются последствия мощного снежного шторма на юго-востоке США. Из-за проблем с транспортным сообщением часть конгрессменов не может прибыть в Вашингтон.

Предложенный план предусматривает отдельное финансирование Министерства внутренней безопасности от других федеральных ведомств. Такой подход должен позволить без задержек разблокировать средства для Пентагона и Министерства труда. В то же время вопрос финансирования миграционной службы планируют обсуждать в течение следующих двух недель. Политическая напряженность возросла после инцидента в Миннеаполисе, где погибли два гражданина США.

Демократы настаивают на существенных изменениях в работе миграционных агентов ICE. Они требуют обязательного использования нательных камер и запрета ношения масок во время операций.

Представитель Демократической партии Ро Кханна заявил, что не понимает, как демократы могут поддерживать продолжение финансирования ICE в нынешних условиях, обвинив агентов в гибели американских граждан.

Майк Джонсон признал возможность определенных изменений в работе ведомства при администрации Дональда Трампа, одновременно заявив, что ношение масок агентами необходимо для защиты их семей.

Стороны пытаются избежать повторения рекордного 43-дневного «шатдауна», который произошел прошлой осенью и, по оценкам, стоил экономике США более 11 миллиардов долларов. Ожидается, что нынешнее частичное закрытие правительства будет значительно короче благодаря компромиссным переговорам.

