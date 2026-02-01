У США заявили про готовність припинити часткове закриття уряду до 3 лютого

Республіканці планують зібрати голоси за бюджет до 3 лютого, перемовини ускладнив сніговий шторм.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що республіканці готові зупинити часткове закриття уряду вже найближчими днями. За його словами, необхідну кількість голосів для ухвалення бюджету планують зібрати не пізніше вівторка, 3 лютого. Про це повідомляє Reuters.

Наразі ключовою перешкодою для збору законодавців залишаються наслідки потужного снігового шторму на південному сході США. Через проблеми з транспортним сполученням частина конгресменів не може прибути до Вашингтона.

Запропонований план передбачає окреме фінансування Міністерства внутрішньої безпеки від інших федеральних відомств. Такий підхід має дозволити без затримок розблокувати кошти для Пентагону та Міністерства праці. Водночас питання фінансування міграційної служби планують обговорювати протягом наступних двох тижнів. Політична напруга зросла після інциденту в Міннеаполісі, де загинули двоє громадян США.

Демократи наполягають на суттєвих змінах у роботі міграційних агентів ICE. Вони вимагають обов’язкового використання натільних камер та заборони носіння масок під час операцій.

Представник Демократичної партії Ро Кханна заявив, що не розуміє, як демократи можуть підтримувати продовження фінансування ICE за нинішніх умов, звинувативши агентів у загибелі американських громадян.

Майк Джонсон визнав можливість певних змін у роботі відомства за адміністрації Дональда Трампа, водночас заявивши, що носіння масок агентами є необхідним для захисту їхніх родин.

Сторони намагаються уникнути повторення рекордного 43-денного «шатдауну», який стався минулої осені та, за оцінками, коштував економіці США понад 11 мільярдів доларів. Очікується, що нинішнє часткове закриття уряду буде значно коротшим завдяки компромісним переговорам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.