  1. У світі

У США заявили про готовність припинити часткове закриття уряду до 3 лютого

21:26, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Республіканці планують зібрати голоси за бюджет до 3 лютого, перемовини ускладнив сніговий шторм.
У США заявили про готовність припинити часткове закриття уряду до 3 лютого
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що республіканці готові зупинити часткове закриття уряду вже найближчими днями. За його словами, необхідну кількість голосів для ухвалення бюджету планують зібрати не пізніше вівторка, 3 лютого. Про це повідомляє Reuters.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Наразі ключовою перешкодою для збору законодавців залишаються наслідки потужного снігового шторму на південному сході США. Через проблеми з транспортним сполученням частина конгресменів не може прибути до Вашингтона.

Запропонований план передбачає окреме фінансування Міністерства внутрішньої безпеки від інших федеральних відомств. Такий підхід має дозволити без затримок розблокувати кошти для Пентагону та Міністерства праці. Водночас питання фінансування міграційної служби планують обговорювати протягом наступних двох тижнів. Політична напруга зросла після інциденту в Міннеаполісі, де загинули двоє громадян США.

Демократи наполягають на суттєвих змінах у роботі міграційних агентів ICE. Вони вимагають обов’язкового використання натільних камер та заборони носіння масок під час операцій.

Представник Демократичної партії Ро Кханна заявив, що не розуміє, як демократи можуть підтримувати продовження фінансування ICE за нинішніх умов, звинувативши агентів у загибелі американських громадян.

Майк Джонсон визнав можливість певних змін у роботі відомства за адміністрації Дональда Трампа, водночас заявивши, що носіння масок агентами є необхідним для захисту їхніх родин.

Сторони намагаються уникнути повторення рекордного 43-денного «шатдауну», який стався минулої осені та, за оцінками, коштував економіці США понад 11 мільярдів доларів. Очікується, що нинішнє часткове закриття уряду буде значно коротшим завдяки компромісним переговорам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США уряд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Без судимості, але з поверненням на службу до Нацгвардії: суд у Львові розглянув справу про СЗЧ

Суд вирішив, що норми воєнного часу допускають звільнення від покарання за умови продовження служби.

Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]