Сумки Birkin из кожи крокодила пойдут с молотка: Вьетнам возвращает деньги жертвам аферы бывшей миллиардерки

12:24, 2 февраля 2026
После одного из крупнейших банковских мошенничеств власти распродают люксовые активы для выплат пострадавшим.
Сумки Birkin из кожи крокодила пойдут с молотка: Вьетнам возвращает деньги жертвам аферы бывшей миллиардерки
Власти Вьетнама планируют выставить на аукцион дорогие вещи, конфискованные у бывшей миллиардерки и крупной игрокини рынка недвижимости Чыонг Ми Лан. Средства от продажи должны пойти на компенсации людям и компаниям, пострадавшим от масштабного финансового мошенничества. Об этом сообщает Independent.

Среди имущества — две люксовые сумки Hermès Birkin из кожи крокодила, яхта и другие ценные предметы. Сейчас их оценивает городская служба исполнения судебных решений в Хошимине. По решению суда Лан должна возместить $27 млрд убытков.

Что произошло

Чыонг Ми Лан ранее была одной из самых влиятельных застройщиц страны. Суд установил, что она тайно контролировала Saigon Commercial Bank и на протяжении более чем десяти лет выводила из него средства через сеть фиктивных компаний. Общий масштаб схемы, по данным прокуратуры, — $44 млрд.

В апреле 2024 года Лан сначала приговорили к смертной казни, однако позже приговор заменили на пожизненное заключение после изменений в законодательстве, касающихся экономических преступлений. Вместе с ней осудили более 80 человек, в том числе членов семьи.

Почему именно Birkin

Суд признал, что сумки Birkin являются доходами, полученными преступным путем, поэтому их конфисковали. Во время процесса Лан просила оставить сумки семье как «память», однако суд отказал. Редкие Birkin из кожи крокодила на вторичном рынке могут стоить сотни тысяч долларов.

Как проходят аукционы

Часть активов уже продали. В прошлом году одно из ключевых зданий Лан в центре Хошимина реализовали более чем за 600 млрд донгов. В то же время яхта пока не нашла покупателя — ее повторно выставят на торги 12 февраля со сниженной стартовой ценой 49,3 млрд донгов. Также планируют продать еще два судна.

мошенник

Лента новостей

Блоги
Публикации
