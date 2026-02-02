  1. У світі

Сумки Birkin зі шкіри крокодила підуть з молотка: В’єтнам повертає гроші жертвам афери колишньої мільярдерки

12:24, 2 лютого 2026
Після одного з найбільших банківських шахрайств влада розпродає люксові активи для виплат постраждалим.
Влада В’єтнаму планує виставити на аукціон дорогі речі, конфісковані у колишньої мільярдерки та великої гравчині ринку нерухомості Труонг Мі Лан. Кошти від продажу мають піти на компенсації людям і компаніям, які постраждали від масштабного фінансового шахрайства. Про це повідомляє Independent.

Серед майна — дві люксові сумки Hermès Birkin зі шкіри крокодила, яхта та інші цінні предмети. Зараз їх оцінює міська служба виконання судових рішень у Хошиміні. За рішенням суду Лан має відшкодувати $27 млрд збитків.

Що сталося

Труонг Мі Лан раніше була однією з найвпливовіших забудовниць країни. Суд встановив, що вона таємно контролювала Saigon Commercial Bank і протягом більш як десяти років виводила з нього кошти через мережу фіктивних компаній. Загальний масштаб оборудки, за даними прокуратури, — $44 млрд.

У квітні 2024 року Лан спершу засудили до смертної кари, але пізніше вирок заміняли на довічне ув’язнення після змін у законодавстві щодо економічних злочинів. Разом із нею засудили понад 80 осіб, зокрема членів родини.

Чому саме Birkin

Суд визнав, що сумки Birkin — це доходи, отримані злочинним шляхом, тому їх конфіскували. Під час процесу Лан просила залишити сумки сім’ї як «пам’ять», але суд відмовив. Рідкісні Birkin зі шкіри крокодила на вторинному ринку можуть коштувати сотні тисяч доларів.

Як ідуть аукціони

Частину активів уже продали. Торік одну з ключових будівель Лан у центрі Хошиміна реалізували більш ніж за 600 млрд донгів. Водночас яхта поки що не знайшла покупця — її повторно виставлять на торги 12 лютого зі зниженою стартовою ціною 49,3 млрд донгів. Також планують продати ще два судна.

шахрай

