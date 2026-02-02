Воздушные шары из Беларуси третьи сутки подряд нарушают границу с Польшей

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о вторжении «объектов, похожих на воздушные шары».

В ночь с 1 на 2 февраля 2026 года польские военные радиолокационные системы зафиксировали вход в воздушное пространство страны объектов баллонного типа. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В ведомстве отметили, что масштабы гибридных инцидентов со стороны Беларуси в эту ночь были заметно меньшими по сравнению с предыдущими периодами.

По данным польской стороны, зафиксированные полеты баллонных объектов находились под постоянным мониторингом и не представляли угрозы ни для безопасности воздушного движения, ни для граждан страны. В Вооруженных силах Польши подчеркнули, что остаются в полной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства.

В то же время СМИ сообщают, что радиолокационные станции Польши фиксировали подобные инциденты также 31 января и 1 февраля — воздушные шары заходили в воздушное пространство страны с территории Беларуси.

