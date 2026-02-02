Повітряні кулі із Білорусі третю добу поспіль порушують кордон з Польщею

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про вторгнення «об’єктів, схожих на повітряні кулі».

У ніч з 1 на 2 лютого 2026 року польські військові радіолокаційні системи зафіксували вхід у повітряний простір країни об’єктів балонного типу. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У відомстві зазначили, що масштаби гібридних інцидентів з боку Білорусі цієї ночі були помітно меншими порівняно з попередніми періодами.

За даними польської сторони, зафіксовані польоти балонних об’єктів перебували під постійним моніторингом і не становили загрози ані для безпеки повітряного руху, ані для громадян країни. У Збройних силах Польщі наголосили, що залишаються в повній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору.

Водночас ЗМІ повідомляють, що радіолокаційні станції Польщі фіксували подібні інциденти також 31 січня та 1 лютого — повітряні кулі заходили в повітряний простір країни з території Білорусі.

