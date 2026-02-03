  1. В мире

Испания запретит соцсети для детей до 16 лет

16:18, 3 февраля 2026
Премьер-министр Санчес объявил о новых мерах ответственности руководителей соцсетей и борьбе с незаконным контентом.
Испания запретит соцсети для детей до 16 лет
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что правительство страны введет запрет на доступ к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет и будет принимать другие меры для усиления контроля над цифровыми платформами, сообщает EFE.

Санчес сделал заявление во время пленарного заседания Всемирного саммита правительств в Дубае, где принимают участие около тридцати глав государств и правительств. Он подчеркнул необходимость сделать цифровые платформы безопасным и «здоровым пространством» для пользователей.

По его словам, социальные сети должны принимать эффективные меры контроля, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к платформам. Руководители соцсетей будут нести юридическую ответственность за нарушение законов, включая манипуляции алгоритмами и распространение незаконного контента.

Санчес также объявил о создании системы отслеживания и оценки контента, которая позволит прослеживать «след ненависти и поляризации» в сетях. Способы расследования нарушений со стороны таких платформ, как Grok, TikTok и Instagram, будет изучать Генеральная прокуратура Испании.

Кроме того, Испания присоединилась к пяти европейским странам в «Коалиции цифровой готовности» для скоординированного внедрения более строгого регулирования социальных сетей. Первое заседание коалиции состоится в ближайшие дни.

Санчес подчеркнул, что эти меры необходимы, поскольку социальные сети стали «местом, где законы игнорируются, преступления терпимы, а дезинформация ценится больше, чем правда».

Лента новостей

