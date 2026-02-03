Іспанія заборонить соцмережі для дітей до 16 років

Прем’єр-міністр Санчес оголосив про нові заходи відповідальності керівників соцмереж та боротьбу з незаконним контентом.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що уряд країни запровадить заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 16 років та вживатиме інших заходів для посилення контролю над цифровими платформами, повідомляє EFE.

Санчес зробив заяву під час пленарного засідання Всесвітнього саміту урядів у Дубаї, де беруть участь близько тридцяти глав держав та урядів. Він наголосив на необхідності зробити цифрові платформи безпечним і «здоровим простором» для користувачів.

За його словами, соціальні мережі повинні вживати ефективних заходів контролю, щоб запобігти доступу неповнолітніх до платформ. Керівники соцмереж нестимуть юридичну відповідальність за порушення законів, включаючи маніпуляції алгоритмами та поширення незаконного контенту.

Санчес також оголосив про створення системи відстеження та оцінки контенту, яка дозволить простежувати «слід ненависті та поляризації» в мережах. Способи розслідування порушень з боку таких платформ, як Grok, TikTok та Instagram, вивчатиме Генеральна прокуратура Іспанії.

Окрім цього, Іспанія приєдналася до п’яти європейських країн у «Коаліції цифрової готовності» для скоординованого впровадження суворішого регулювання соціальних мереж. Перше засідання коаліції відбудеться найближчими днями.

Санчес підкреслив, що ці заходи є необхідними, оскільки соціальні мережі стали «місцем, де закони ігноруються, злочини терпляться, а дезінформація цінується більше за правду».

