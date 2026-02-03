Европа хочет «отсоединиться» от США: ЕС рассматривает создание собственной военной системы данных

Европа планирует до 2030 года запустить полноценную платформу для обмена данными военного уровня между странами ЕС.

Институции Европейского Союза изучают возможность создания собственной защищенной системы обмена оборонными данными без использования американских технологий. Об этом свидетельствует презентация Европейского оборонного агентства (EDA), с которой ознакомилось издание Euractiv.

Согласно документам, EDA планирует до 2030 года запустить полноценную платформу для обмена данными военного уровня между странами ЕС. Инициатива получила название Европейское оборонное пространство данных искусственного интеллекта (DAIDS) и призвана обеспечить безопасный, суверенный и совместимый обмен чувствительной оборонной информацией между государствами-членами.

В настоящее время страны ЕС используют различные национальные или иностранные — преимущественно американские — решения для хранения и обмена данными, что создает зависимость и потенциальные уязвимости. Предлагаемое оборонное пространство данных должно устранить эту фрагментацию и повысить уровень защиты информации.

Европейская комиссия впервые озвучила идею создания «доверенной, безопасной и совместимой среды данных» в Дорожной карте трансформации оборонной промышленности, опубликованной в прошлом году. Теперь EDA работает над практической реализацией этой концепции.

Параллельно в ЕС обсуждается еще один связанный проект — создание суверенного военного облака. Как поясняется в документах, облачная инфраструктура будет отвечать за хранение данных, тогда как оборонное пространство данных обеспечит их обмен в двустороннем или многостороннем формате. Обе инициативы могут функционировать независимо, но будут дополнять друг друга.

Среди ключевых целей DAIDS называют ускорение принятия решений на основе данных, повышение совместимости между армиями стран ЕС и укрепление оперативной готовности. Также подчеркивается важность использования военного искусственного интеллекта как одного из приоритетных направлений инвестиций в сфере обороны.

Для разработки проекта EDA уже заключила контракт с консорциумом трех компаний — французских CEA и Cloud Data Engine, а также европейской Sopra Steria. Следующим этапом станет координация закупок совместимых технологий между государствами-членами.

По планам, в 2029–2030 годах DAIDS должен быть интегрирован в повседневную деятельность европейских армий и органов обороны, а также использоваться в ходе миссий и учений.

В настоящее время работа находится на «исследовательском уровне», отметил один из участников программы.

