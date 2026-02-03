  1. В мире

Европа хочет «отсоединиться» от США: ЕС рассматривает создание собственной военной системы данных

18:58, 3 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Европа планирует до 2030 года запустить полноценную платформу для обмена данными военного уровня между странами ЕС.
Европа хочет «отсоединиться» от США: ЕС рассматривает создание собственной военной системы данных
Фото: Aïda Amer/Axios
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Институции Европейского Союза изучают возможность создания собственной защищенной системы обмена оборонными данными без использования американских технологий. Об этом свидетельствует презентация Европейского оборонного агентства (EDA), с которой ознакомилось издание Euractiv.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно документам, EDA планирует до 2030 года запустить полноценную платформу для обмена данными военного уровня между странами ЕС. Инициатива получила название Европейское оборонное пространство данных искусственного интеллекта (DAIDS) и призвана обеспечить безопасный, суверенный и совместимый обмен чувствительной оборонной информацией между государствами-членами.

В настоящее время страны ЕС используют различные национальные или иностранные — преимущественно американские — решения для хранения и обмена данными, что создает зависимость и потенциальные уязвимости. Предлагаемое оборонное пространство данных должно устранить эту фрагментацию и повысить уровень защиты информации.

Европейская комиссия впервые озвучила идею создания «доверенной, безопасной и совместимой среды данных» в Дорожной карте трансформации оборонной промышленности, опубликованной в прошлом году. Теперь EDA работает над практической реализацией этой концепции.

Параллельно в ЕС обсуждается еще один связанный проект — создание суверенного военного облака. Как поясняется в документах, облачная инфраструктура будет отвечать за хранение данных, тогда как оборонное пространство данных обеспечит их обмен в двустороннем или многостороннем формате. Обе инициативы могут функционировать независимо, но будут дополнять друг друга.

Среди ключевых целей DAIDS называют ускорение принятия решений на основе данных, повышение совместимости между армиями стран ЕС и укрепление оперативной готовности. Также подчеркивается важность использования военного искусственного интеллекта как одного из приоритетных направлений инвестиций в сфере обороны.

Для разработки проекта EDA уже заключила контракт с консорциумом трех компаний — французских CEA и Cloud Data Engine, а также европейской Sopra Steria. Следующим этапом станет координация закупок совместимых технологий между государствами-членами.

По планам, в 2029–2030 годах DAIDS должен быть интегрирован в повседневную деятельность европейских армий и органов обороны, а также использоваться в ходе миссий и учений.

В настоящее время работа находится на «исследовательском уровне», отметил один из участников программы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС Европа военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]