Європа хоче «відʼєднатися» від США: ЄС розглядає створення власної військової системи даних

18:58, 3 лютого 2026
Європа планує до 2030 року запустити повноцінну платформу для обміну даними військового рівня між країнами ЄС.
Фото: Aïda Amer/Axios
Інституції Європейського Союзу вивчають можливість створення власної захищеної системи обміну оборонними даними без використання американських технологій. Про це свідчить презентація Європейського оборонного агентства (EDA), з якою ознайомилося видання Euractiv.

Згідно з документами, EDA планує до 2030 року запустити повноцінну платформу для обміну даними військового рівня між країнами ЄС. Ініціатива отримала назву Європейський оборонний простір даних штучного інтелекту (DAIDS) і має на меті забезпечити безпечний, суверенний та сумісний обмін чутливою оборонною інформацією між державами-членами.

Наразі країни ЄС користуються різними національними або іноземними — переважно американськими — рішеннями для зберігання та обміну даними, що створює залежність і потенційні вразливості. Запропонований оборонний простір даних має усунути цю фрагментацію та підвищити рівень захисту інформації.

Європейська комісія вперше озвучила ідею створення «довіреного, безпечного та сумісного середовища даних» у Дорожній карті трансформації оборонної промисловості, оприлюдненій минулого року. Тепер EDA працює над практичною реалізацією цієї концепції.

Паралельно в ЄС обговорюється ще один пов’язаний проєкт — створення суверенної військової хмари. Як пояснюють у документах, хмарна інфраструктура відповідатиме за зберігання даних, тоді як оборонний простір даних забезпечуватиме їхній обмін у двосторонньому або багатосторонньому форматі. Обидві ініціативи можуть функціонувати незалежно, але доповнюватимуть одна одну.

Серед ключових цілей DAIDS називають прискорення ухвалення рішень на основі даних, підвищення сумісності між арміями країн ЄС та зміцнення оперативної готовності. Також наголошується на важливості використання військового штучного інтелекту як одного з пріоритетних напрямів інвестицій у сфері оборони.

Для розробки проєкту EDA вже уклала контракт із консорціумом трьох компаній — французьких CEA та Cloud Data Engine, а також європейської Sopra Steria. Наступним етапом стане координація закупівель сумісних технологій між державами-членами.

За планами, у 2029–2030 роках DAIDS має бути інтегрований у повсякденну діяльність європейських армій та органів оборони, а також використовуватися під час місій і навчань.

Наразі робота перебуває на «рівні дослідження», зазначив один з учасників програми.

