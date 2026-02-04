Дикий слон в третий раз убил туриста в национальном парке Кхао Яй в Таиланде

В нацпарке Таиланда дикий слон убил 69-летнего туриста.

В Таиланде дикий слон убил пожилого туриста на территории национального парка Кхао Яй. Как сообщает The Independent, погибшим оказался 69-летний мужчина, который рано утром занимался физическими упражнениями недалеко от своей палатки.

Инцидент произошел около 5:30 утра в понедельник. Погибшего идентифицировали как Джиратхачая Джирапатбуньяторна — жителя района Муанг провинции Лопбури. По данным местных СМИ, мужчина вместе с женой находился в кемпинге и выполнял упражнения в нескольких метрах от палатки, когда они наткнулись на дикого слона по кличке Плай Ойван, который кормился за пределами лесной зоны.

По словам очевидцев, животное внезапно бросилось на мужчину, схватило его хоботом и с силой ударило о землю. Инцидент произошел на глазах других туристов. Супруге погибшего удалось спастись, мужчина скончался на месте.

Трагедия произошла на территории кемпинга Kho Yor 4 (Khlong Pla Kang) в районе Ванг Нам Кхиео.

Как пишет издание, по словам сотрудника национального парка, этот же слон ранее стал причиной гибели по меньшей мере двух местных жителей.

