  1. У світі

Дикий слон втретє вбив туриста в національному парку Кхао Яй у Таїланді

07:00, 4 лютого 2026
У нацпарку Таїланду дикий слон убив 69-річного туриста.
Дикий слон втретє вбив туриста в національному парку Кхао Яй у Таїланді
Фото: The Independent
У Таїланді дикий слон убив туриста похилого віку на території національного парку Кхао Яй. Як повідомляє The Independent, загиблим виявився 69-річний чоловік, який рано-вранці займався фізичними вправами неподалік свого намету.

Інцидент стався близько 5:30 ранку в понеділок. Загиблого ідентифікували як Джіратхачая Джирапатбуньяторна — мешканця району Муанг провінції Лопбурі. За даними місцевих ЗМІ, чоловік разом із дружиною перебував у кемпінгу та виконував вправи за кілька метрів від намету, коли вони натрапили на дикого слона на прізвисько Плай Ойван, який годувався за межами лісової зони.

За словами очевидців, тварина раптово кинулася на чоловіка, схопила його хоботом і з силою вдарила об землю. Подія сталася на очах інших туристів. Дружині загиблого вдалося врятуватися, чоловік помер на місці.

Трагедія сталася на території кемпінгу Kho Yor 4 (Khlong Pla Kang) у районі Ванг Нам Кхіео.

Як пише видання, за словами співробітника національного парку, цей самий слон раніше став причиною загибелі щонайменше двох місцевих жителів.

вбивство Таїланд тварини туризм

