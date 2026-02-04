  1. В мире

ЕС начал проверку экс-еврокомиссара Мендельсона из-за контактов с Эпштейном

13:20, 4 февраля 2026
В прошлом году Мендельсона был уволен с должности посла Великобритании в США.
ЕС начал проверку экс-еврокомиссара Мендельсона из-за контактов с Эпштейном
Фото: REUTERS
Европейская комиссия проверит, нарушил ли бывший еврокомиссар Питер Мендельсон кодекс поведения в связи с его контактами с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Euractiv.

В Еврокомиссии заявили, что оценят, могли ли действия Мендельсона противоречить правилам, которые распространяются не только на действующих, но и на бывших еврокомиссаров. Соответствующая проверка начата после обнародования новых документов Министерством юстиции США.

Питер Мендельсон занимал должность еврокомиссара по вопросам торговли в 2004–2008 годах. В прошлом году он был уволен с должности посла Великобритании в США. Согласно обнародованным материалам, Мендельсон якобы получал несколько денежных выплат от финансиста в начале 2000-х годов.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари отметил, что Комиссия должна проверить, нарушал ли Мендельсон положения договора и кодекса поведения с учетом вновь выявленных фактов.

Параллельно премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил провести срочное расследование связей Мендельсона с Эпштейном в период, когда тот занимал должности в правительстве Соединенного Королевства.

Питер Мендельсон, которого считают одним из ключевых стратегов возрождения Лейбористской партии в 1990-х годах во времена Тони Блэра, заявил о выходе из партии. По его словам, это решение принято, чтобы не причинять ей «дальнейшего смущения».

