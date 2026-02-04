  1. У світі

ЄС розпочав перевірку колишнього єврокомісара Мендельсона через контакти з Епштейном

13:20, 4 лютого 2026
Минулого року Мендельсона було звільнено з посади посла Великої Британії у США.
Фото: REUTERS
Європейська комісія перевірить, чи порушив колишній єврокомісар Пітер Мендельсон кодекс поведінки у зв’язку з його контактами з фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє Euractiv.

У Єврокомісії заявили, що оцінять, чи могли дії Мендельсона суперечити правилам, які поширюються не лише на чинних, а й на колишніх єврокомісарів. Відповідна перевірка розпочата після оприлюднення нових документів Міністерством юстиції США.

Пітер Мендельсон обіймав посаду єврокомісара з питань торгівлі у 2004–2008 роках. Минулого року його було звільнено з посади посла Великої Британії у США. Згідно з оприлюдненими матеріалами, Мендельсон нібито отримував кілька грошових платежів від фінансиста на початку 2000-х років.

Речник Європейської комісії Балаж Уйварі зазначив, що Комісія має перевірити, чи порушував Мендельсон положення договору та кодексу поведінки, з урахуванням нововиявлених фактів.

Паралельно прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив провести термінове розслідування зв’язків Мендельсона з Епштейном у період, коли той обіймав посади в уряді Сполученого Королівства.

Пітер Мендельсон, якого вважають одним із ключових стратегів відродження Лейбористської партії у 1990-х роках за часів Тоні Блера, заявив про вихід із партії. За його словами, це рішення ухвалене, щоб не завдавати їй «подальшого збентеження».

