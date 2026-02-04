  1. В мире

Судья Балтимора выдала ордер на арест боксера Джервонти Дэвиса

17:13, 4 февраля 2026
Причиной стало нарушение условий испытательного срока после ареста за домашнее насилие.
Фото: AP
В Балтиморе окружной судья выдала ордер на арест 31-летнего боксера Джервонти «Танк» Дэвиса за нарушение условий испытательного срока. Об этом сообщает The Baltimore Banner.

Дэвис, который сейчас проживает в Паркленде, штат Флорида, находится на испытательном сроке из-за наезда и бегства с места ДТП в Балтиморе в 2020 году, в результате которого пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

На прошлой неделе боксера арестовали во Флориде по обвинению в избиении, незаконном лишении свободы и попытке похищения его бывшей девушки Кортни Россел 27 октября 2025 года в Майами. Дэвис внес залог и находится под надзором, однако арест в Мэриленде был выдан из-за нарушения условий испытательного срока.

Адвокат боксера обратился к судье с просьбой заменить арест повесткой о явке в суд и GPS-мониторингом, отмечая, что содержание Дэвиса в Мэриленде создаст логистические трудности и помешает защите его прав.

суд судья США бокс спорт

