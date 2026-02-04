  1. У світі

Суддя Балтимора видала ордер на арешт боксера Джервонти Девіса

17:13, 4 лютого 2026
Причиною стало порушення умов випробувального терміну після арешту за домашнє насильство.
Суддя Балтимора видала ордер на арешт боксера Джервонти Девіса
Фото: AP
У Балтиморі окружний суддя видала ордер на арешт 31-річного боксера Джервонти «Танк» Девіса за порушення умов випробувального терміну. Про це повідомляє The Baltimore Banner.

Девіс, який зараз мешкає в Паркленді, штат Флорида, перебуває на випробувальному терміні через наїзд і втечу з місця ДТП у Балтиморі у 2020 році, внаслідок якої постраждали четверо людей, включно з вагітною жінкою.

Минулого тижня боксера заарештували у Флориді за звинуваченням у побитті, незаконному позбавленні волі та спробі викрадення його колишньої дівчини Кортні Россел 27 жовтня 2025 року у Маямі. Девіс вніс заставу та перебуває під наглядом, однак арешт у Меріленді був виданий через порушення умов випробувального терміну.

Адвокат боксера звернувся до судді з проханням замінити арешт на повістку про явку до суду та GPS-моніторинг, наголошуючи, що утримання Девіса в Меріленді створить логістичні труднощі та завадить захисту його прав.

суд суддя США бокс спорт

