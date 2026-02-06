ИИ в приговорах оказался более последовательным, чем судьи — израильское исследование

Алгоритмы ИИ чаще выносили одинаковые решения относительно сроков лишения свободы в схожих уголовных делах.

Новые научные выводы показали, что системы искусственного интеллекта демонстрируют более высокую последовательность при определении сроков наказания для осужденных по сравнению с судьями, пишет Haaretz.

Исследование, опубликованное израильскими специалистами, свидетельствует: алгоритмы ИИ чаще выносили одинаковые решения по срокам лишения свободы в похожих уголовных делах, тогда как человеческие судьи демонстрировали большую вариативность при назначении наказаний.

Отмечается, что такая «однородность» решений ИИ указывает на потенциал технологии в снижении субъективности и риска неравного правоприменения, который иногда возникает из-за человеческого фактора.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что хотя искусственный интеллект может улучшить согласованность приговоров, он не способен учитывать все индивидуальные обстоятельства каждого дела так же, как это делает судья. Это означает, что ИИ может выступать лишь вспомогательным инструментом, а не заменой судей при самостоятельном принятии решений.

Эксперты в сфере права отмечают, что интеграция искусственного интеллекта в судебную систему требует четкого законодательного регулирования и этических стандартов, чтобы избежать чрезмерной автоматизации правосудия.

