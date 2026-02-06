ШІ у вироках виявився більш послідовним, ніж судді — ізраїльське дослідження

Алгоритми ШІ частіше видавали однакові рішення щодо строків ув’язнення в схожих кримінальних справах.

Фото: legalcheek.com

Нові наукові висновки показали, що системи штучного інтелекту демонструють вищу послідовність при визначенні термінів покарання для засуджених у порівнянні з суддями, пише Haaretz.

Дослідження, опубліковане ізраїльськими фахівцями, свідчить: алгоритми ШІ частіше видавали однакові рішення щодо строків ув’язнення в схожих кримінальних справах, тоді як людські судді демонстрували більшу варіабельність у винесенні покарань.

Зазначається, що така «однорідність» рішень ШІ вказує на потенціал технології щодо зменшення суб’єктивності та ризику нерівного правозастосування, який інколи виникає через людський фактор.

Водночас автори дослідження підкреслюють, що хоча штучний інтелект може покращити узгодженість вироків, він не здатний враховувати всі індивідуальні обставини кожної справи так само, як це робить суддя. Це означає, що ШІ може виступати лише допоміжним інструментом, а не заміною для суддів у самостійному ухваленні рішень.

Експерти у сфері права наголошують, що інтеграція штучного інтелекту у судову систему потребує чіткого законодавчого регулювання та етичних стандартів, аби уникнути надмірної автоматизації правосуддя.

