Марк Цукерберг создает себе ИИ-двойника, чтобы управлять Meta
Генеральный директор Meta Platforms Марк Цукерберг работает над созданием персонального ИИ-агента, который должен помочь ему в выполнении управленческих функций. Разработка является частью масштабной стратегии компании по интеграции искусственного интеллекта во все бизнес-процессы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Новый инструмент сейчас находится на стадии разработки, однако уже используется для оперативного доступа к информации. ИИ-агент позволяет получать ответы без прохождения через несколько уровней менеджмента, что значительно ускоряет принятие решений.
В Meta рассчитывают, что такие решения помогут оптимизировать работу, сократить внутреннюю бюрократию и повысить эффективность управления.
Разработка ИИ-агента — элемент более широкого курса компании на автоматизацию. Meta стремится:
- сократить количество управленческих уровней;
- ускорить внутренние процессы;
- повысить продуктивность сотрудников;
- эффективнее конкурировать со стартапами с небольшими командами.
На этом фоне компания, где работает более 78 тысяч человек, уже объявила о сокращении более 20% персонала.
«Мы инвестируем в инструменты на базе искусственного интеллекта, чтобы повысить продуктивность и упростить структуру команд», — отметил Цукерберг.
Инструменты искусственного интеллекта уже активно используются в Meta. Их применение учитывается при оценке эффективности сотрудников.
Сотрудники:
- тестируют новые сценарии использования ИИ;
- создают собственные инструменты;
- участвуют в обучающих программах и хакатонах.
Среди внутренних решений — персональные агенты наподобие My Claw, которые работают с файлами и чатами, а также инструмент Second Brain, помогающий обрабатывать документы и выполнять функции «цифрового помощника руководителя».
Кроме того, Meta приобрела стартап Manus и внедряет его технологии во внутренние процессы.
