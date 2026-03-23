Марк Цукерберг создает себе ИИ-двойника, чтобы управлять Meta

18:33, 23 марта 2026
Цифровой двойник поможет оптимизировать процессы и повысить эффективность.
Генеральный директор Meta Platforms Марк Цукерберг работает над созданием персонального ИИ-агента, который должен помочь ему в выполнении управленческих функций. Разработка является частью масштабной стратегии компании по интеграции искусственного интеллекта во все бизнес-процессы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новый инструмент сейчас находится на стадии разработки, однако уже используется для оперативного доступа к информации. ИИ-агент позволяет получать ответы без прохождения через несколько уровней менеджмента, что значительно ускоряет принятие решений.

В Meta рассчитывают, что такие решения помогут оптимизировать работу, сократить внутреннюю бюрократию и повысить эффективность управления.

Разработка ИИ-агента — элемент более широкого курса компании на автоматизацию. Meta стремится:

  • сократить количество управленческих уровней;
  • ускорить внутренние процессы;
  • повысить продуктивность сотрудников;
  • эффективнее конкурировать со стартапами с небольшими командами.

На этом фоне компания, где работает более 78 тысяч человек, уже объявила о сокращении более 20% персонала.

«Мы инвестируем в инструменты на базе искусственного интеллекта, чтобы повысить продуктивность и упростить структуру команд», — отметил Цукерберг.

Инструменты искусственного интеллекта уже активно используются в Meta. Их применение учитывается при оценке эффективности сотрудников.

Сотрудники:

  • тестируют новые сценарии использования ИИ;
  • создают собственные инструменты;
  • участвуют в обучающих программах и хакатонах.

Среди внутренних решений — персональные агенты наподобие My Claw, которые работают с файлами и чатами, а также инструмент Second Brain, помогающий обрабатывать документы и выполнять функции «цифрового помощника руководителя».

Кроме того, Meta приобрела стартап Manus и внедряет его технологии во внутренние процессы.

