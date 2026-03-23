Марк Цукерберг створює собі ШІ-двійника, щоб керувати Meta

Гендиректор Meta Platforms Марк Цукерберг працює над створенням персонального ШІ-агента, який має допомогти йому у виконанні управлінських функцій. Розробка є частиною масштабної стратегії компанії з інтеграції штучного інтелекту у всі бізнес-процеси. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Новий інструмент наразі перебуває на стадії розробки, однак уже використовується для оперативного доступу до інформації. ШІ-агент дозволяє отримувати відповіді без проходження через кілька рівнів менеджменту, що значно прискорює ухвалення рішень.

У Meta розраховують, що такі рішення допоможуть оптимізувати роботу, зменшити внутрішню бюрократію та підвищити ефективність управління.

Розробка ШІ-агента — елемент ширшого курсу компанії на автоматизацію. Meta прагне:

скоротити кількість управлінських рівнів;

пришвидшити внутрішні процеси;

підвищити продуктивність співробітників;

ефективніше конкурувати зі стартапами з невеликими командами.

На цьому тлі компанія, де працює понад 78 тисяч осіб, вже оголосила про скорочення понад 20% персоналу.

«Ми інвестуємо в інструменти на базі штучного інтелекту, щоб підвищити продуктивність і спростити структуру команд», — зазначив Цукерберг.

Інструменти штучного інтелекту вже активно використовують у Meta. Їх застосування враховується під час оцінки ефективності співробітників.

Працівники:

тестують нові сценарії використання ШІ;

створюють власні інструменти;

беруть участь у навчальних програмах і хакатонах.

Серед внутрішніх рішень — персональні агенти на кшталт My Claw, які працюють із файлами та чатами, а також інструмент Second Brain, що допомагає обробляти документи та виконувати функції «цифрового помічника керівника».

Крім того, Meta придбала стартап Manus і впроваджує його технології у внутрішні процеси.

