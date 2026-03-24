Майя Санду заявила о готовности Молдовы присоединиться к «коалиции желающих»

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности страны присоединиться к «коалиции желающих», которая поддерживает Украину.

Молдова заявила о готовности присоединиться к поддерживающей Украину "коалиции желающих" и рассматривает возможность участия своих саперов в разминировании украинских территорий после завершения войны.

Как сообщает NewsMaker, о намерении присоединиться к неформальному объединению более 30 стран, оказывающих Украине военную и материально-техническую помощь, объявила президент Молдовы Майя Санду после заседания Национального совета безопасности.

Она подчеркнула, что Молдова уже помогает Украине, в частности, организуя обучение для саперов. По словам Санду, такое сотрудничество, как и потенциальное участие в "коалиции желающих", не противоречит положениям конституции по нейтральному статусу страны.

Президент также отметила, что присоединение Молдовы к коалиции состоится после одобрения со стороны других государств-участников. Ожидается, что это может произойти в течение нескольких недель или примерно через два месяца.

