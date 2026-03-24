Мая Санду заявила про готовність Молдови приєднатися до «коаліції охочих»

Президентка Молдови Мая Санду заявила про готовність країни приєднатися до «коаліції охочих», яка підтримує Україну.

Молдова заявила про готовність долучитися до "коаліції охочих", яка підтримує Україну, та розглядає можливість участі своїх саперів у розмінуванні українських територій після завершення війни.

Як повідомляє NewsMaker, про намір приєднатися до неформального об’єднання понад 30 країн, що надають Україні військову й матеріально-технічну допомогу, оголосила президентка Молдови Мая Санду після засідання Національної ради безпеки.

Вона наголосила, що Молдова вже допомагає Україні, зокрема організовуючи навчання для саперів. За словами Санду, така співпраця, як і потенційна участь у "коаліції охочих", не суперечить положенням конституції щодо нейтрального статусу країни.

Президентка також зазначила, що приєднання Молдови до коаліції відбудеться після схвалення з боку інших держав-учасниць. Очікується, що це може статися протягом кількох тижнів або приблизно за два місяці.

