  1. У світі
  2. / В Україні

Мая Санду заявила про готовність Молдови приєднатися до «коаліції охочих»

08:48, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президентка Молдови Мая Санду заявила про готовність країни приєднатися до «коаліції охочих», яка підтримує Україну.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Молдова заявила про готовність долучитися до "коаліції охочих", яка підтримує Україну, та розглядає можливість участі своїх саперів у розмінуванні українських територій після завершення війни.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляє NewsMaker, про намір приєднатися до неформального об’єднання понад 30 країн, що надають Україні військову й матеріально-технічну допомогу, оголосила президентка Молдови Мая Санду після засідання Національної ради безпеки.

Вона наголосила, що Молдова вже допомагає Україні, зокрема організовуючи навчання для саперів. За словами Санду, така співпраця, як і потенційна участь у "коаліції охочих", не суперечить положенням конституції щодо нейтрального статусу країни.

Президентка також зазначила, що приєднання Молдови до коаліції відбудеться після схвалення з боку інших держав-учасниць. Очікується, що це може статися протягом кількох тижнів або приблизно за два місяці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Молдова

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]