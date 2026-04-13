Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского за его позицию по войне в Иране

Президент США также обвинил Папу Римского в «неблагодарности».

Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Папы Римского Льва XIV по войне в Иране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что Папа Лев «слабо реагирует на преступность и ужасно справляется с внешней политикой». Дональд Трамп отметил, что ему «гораздо больше нравится» брат Папы Льва, Луи Прево, потому что тот поддерживает MAGA.

«Я не хочу Папу, который считает нормальным, что Иран имеет ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу — страну, которая отправляла огромные партии наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, выпускала своих заключенных, включая убийц и наркоторговцев, в нашу страну. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали», — заявил Трамп.

Президент США также обвинил Папу Римского в «неблагодарности», потому что, по мнению Трампа, его избрали «только потому, что он американец, и они считали, что это будет лучшим способом справиться с президентом Дональдом Трампом».

«Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане», — добавил президент США.

