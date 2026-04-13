Дональд Трамп розкритикував Папу Римського за його позицію щодо війни в Ірані

Президент США Дональд Трамп розкритикував позицію Папи Римського Лева XIV щодо війни в Ірані. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Американський лідер заявив, що Папа Лев «слабко реагує на злочинність і жахливо справляється із зовнішньою політикою». Дональд Трамп зазначив, що йому «набагато більше подобається» брат Папи Лева, Луї Прево, бо той підтримує MAGA.

«Я не хочу Папу, який вважає нормальним, що Іран має ядерну зброю. Я не хочу Папу, який вважає жахливим те, що Америка напала на Венесуелу — країну, яка відправляла величезні партії наркотиків до Сполучених Штатів і, що ще гірше, випускала своїх в’язнів, включно з убивцями й наркоторговцями, до нашої країни. І я не хочу Папу, який критикує президента Сполучених Штатів, бо я роблю саме те, для чого мене обрали», — заявив Трамп.

Президент США також звинуватив Папу Римського в «невдячності», бо, на думку Трампа, його обрали «лише тому, що він американець, і вони вважали, що це буде найкращим способом впоратися з президентом Дональдом Трампом».

«Якби я не був у Білому домі, Лев не був би у Ватикані», — додав президент США.

