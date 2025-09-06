Работодателям объяснили, как действовать, если работник нарушил режим лечения

Страхователь может отказать в назначении или прекратить выплату пособия по временной нетрудоспособности в случае установления факта нарушения пациентом назначенного режима лечения.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило работодателям, как действовать, если работник нарушил режим лечения.

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является сформированный на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности, что предусмотрено ч. 1 ст. 23 Закона Украины от 23.09.1999 №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Решение о назначении страховой выплаты принимается страхователем или уполномоченными им лицами. Страхователь осуществляет контроль за правильностью начисления и своевременностью осуществления страховых выплат, принимает решения об отказе в назначении или прекращении страховых выплат, рассматривает причины и правильность выдачи документов, которые являются основанием для предоставления страховых выплат.

Отказать в назначении или прекратить выплату пособия по временной нетрудоспособности страхователь может в случае установления факта нарушения пациентом назначенного режима лечения.

К нарушениям режима лечения может относиться:

отказ от госпитализации;

невыполнение рекомендаций врача;

самовольное оставление учреждения здравоохранения;

умышленное причинение вреда своему здоровью;

симуляция болезни и др.

В случаях, когда лечащим врачом установлен данный факт, формируется новое медицинское заключение с указанием даты и вида нарушения режима лечения.

В ПФ добавили, что в соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона Украины от 23.09.1999 №1105-XIV, застрахованные лица, которые в период получения пособия по временной нетрудоспособности нарушают режим, не выполняют рекомендации специалистов по реабилитации, не являются без уважительных причин в назначенный срок на медицинский осмотр, теряют право на такое пособие со дня допущенного нарушения на срок, который устанавливается решением органа, назначающего пособие по временной нетрудоспособности.

Поскольку в электронном листке нетрудоспособности не указывается весь период нарушения режима, а лишь дата начала нарушения, для недопущения нецелевого использования средств, с целью установления всего срока нарушения режима, страхователю следует обратиться с соответствующим запросом в лечебное учреждение, которое сформировало медицинское заключение, или в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

