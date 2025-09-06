Практика судов
  1. Законодательство

Работодателям объяснили, как действовать, если работник нарушил режим лечения

00:07, 6 сентября 2025
Страхователь может отказать в назначении или прекратить выплату пособия по временной нетрудоспособности в случае установления факта нарушения пациентом назначенного режима лечения.
Работодателям объяснили, как действовать, если работник нарушил режим лечения
Фото: dtkt.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило работодателям, как действовать, если работник нарушил режим лечения.

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является сформированный на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности, что предусмотрено ч. 1 ст. 23 Закона Украины от 23.09.1999 №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Решение о назначении страховой выплаты принимается страхователем или уполномоченными им лицами. Страхователь осуществляет контроль за правильностью начисления и своевременностью осуществления страховых выплат, принимает решения об отказе в назначении или прекращении страховых выплат, рассматривает причины и правильность выдачи документов, которые являются основанием для предоставления страховых выплат.

Отказать в назначении или прекратить выплату пособия по временной нетрудоспособности страхователь может в случае установления факта нарушения пациентом назначенного режима лечения.

К нарушениям режима лечения может относиться:

  • отказ от госпитализации;
  • невыполнение рекомендаций врача;
  • самовольное оставление учреждения здравоохранения;
  • умышленное причинение вреда своему здоровью;
  • симуляция болезни и др.

В случаях, когда лечащим врачом установлен данный факт, формируется новое медицинское заключение с указанием даты и вида нарушения режима лечения.

В ПФ добавили, что в соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона Украины от 23.09.1999 №1105-XIV, застрахованные лица, которые в период получения пособия по временной нетрудоспособности нарушают режим, не выполняют рекомендации специалистов по реабилитации, не являются без уважительных причин в назначенный срок на медицинский осмотр, теряют право на такое пособие со дня допущенного нарушения на срок, который устанавливается решением органа, назначающего пособие по временной нетрудоспособности.

Поскольку в электронном листке нетрудоспособности не указывается весь период нарушения режима, а лишь дата начала нарушения, для недопущения нецелевого использования средств, с целью установления всего срока нарушения режима, страхователю следует обратиться с соответствующим запросом в лечебное учреждение, которое сформировало медицинское заключение, или в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Если предприниматель действовал в рамках разъяснений налоговиков, это не будет считаться преступлением — комитет рекомендовал законопроект

Не будет считаться преступлением деяние лица, совершенное на основании разъяснений, предоставленных уполномоченными центральными органами исполнительной власти относительно порядка применения норм налогового или таможенного законодательства.

Должностных лиц, которые не являются на вызов Верховной Рады, будут штрафовать до 17 тысяч грн

Верховная Рада приняла закон, который позволяет принудительно доставлять должностных лиц на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады, а также штрафовать их за неявку на пленарное заседание до 17 тысяч гривен.

Уважение к суду будут обеспечивать штрафами для участников процесса — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обеспечении уважения к суду — его будут обеспечивать штрафами и взысканиями с участников процесса.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва