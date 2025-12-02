Раде рекомендуют расширить перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь

Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую статьи 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи».

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады рассмотрел проект Закона Украины №14098 «О внесении изменения в статью 14 Закона Украины “О бесплатной правовой помощи”» относительно расширения перечня лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, поданный Кабинетом Министров Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую статьи 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» с целью расширения перечня лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, путем включения в этот перечень лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

Во время обсуждения законопроекта члены Комитета поддержали предложение о предоставлении лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, права на бесплатную вторичную правовую помощь, поскольку это будет способствовать защите прав таких лиц и их социализации в обществе.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта принял решение: рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу и в целом.

Соответствующее заключение Комитета будет направлено в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, определенный главным по обработке этого законопроекта.

