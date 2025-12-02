  1. Законодавство
Раді рекомендують розширити перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу

09:24, 2 грудня 2025
Законопроектом пропонується внести зміни до частини  першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».
Раді рекомендують розширити перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу
Комітет з питань молоді і спорту Верховної Ради розглянув проект Закону України №14098 про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, поданий Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини  першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» з метою розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, шляхом включення до цього переліку осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під час обговорення законопроекту члени Комітету підтримали пропозицію щодо надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, права на безоплатну вторинну правничу допомогу, оскільки це сприятиме захисту прав таких осіб та їх соціалізації у суспільстві.

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу та в цілому.

Відповідний висновок Комітету буде надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, що визначено головним з опрацювання цього законопроекту.

Верховна Рада України

