Военное положение и мобилизацию в Украине продлевают еще на 90 суток — Рада проголосовала

Срок действия военного положения и сроки проведения общей мобилизации будут продлены с 3 февраля на 90 суток.

Верховная Рада в среду, 14 января, проголосовала за продление военного положения и мобилизации в Украине.

Перед этим 12 января Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проекты законов №14366 об утверждении Указа Президента «О продлении срока действия военного положения в Украине» и №14367 об утверждении Указа Президента «О продлении срока проведения общей мобилизации».

Военное положение и общую мобилизацию продлят с 3 февраля 2026 года еще на 90 суток.

После голосования в парламенте документы должен подписать Председатель ВРУ и Президент.

