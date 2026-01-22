Верховная Рада готовит перезагрузку рыбного хозяйства: что изменит законопроект

В Верховной Раде готовят законодательную перезагрузку рыбного хозяйства.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять во втором чтении законопроект № 12384, который должен заложить основу для современной и прозрачной модели развития рыбного хозяйства в Украине.

Как сообщил глава Комитета Александр Гайду, документ направлен на стимулирование экономического развития отрасли и формирование четкой инвестиционной рамки с акцентом на аквакультуру и марикультуру. Законопроект впервые системно определяет статус инвестора, правила отбора водных объектов, а также условия заключения и контроля инвестиционных договоров.

Гайду отметил, что законопроект предусматривает научно обоснованный подход к использованию каждого водоема и четко определяет перечень водных объектов, которые не могут передаваться для инвестирования. Все инвестиции планируется осуществлять исключительно через открытые аукционы, что должно обеспечить конкуренцию, прозрачность процедур и защиту государственных интересов.

Ожидается, что реализация положений законопроекта будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль, созданию тысяч рабочих мест, развитию сельских территорий, увеличению производства рыбы и усилению экспортного потенциала Украины.

«Рыбная отрасль перейдет от фрагментированного регулирования к современному, прогнозируемому и инвестиционно привлекательному сектору экономики», — резюмировал Александр Гайду.

