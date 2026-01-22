  1. Законодавство

Верховна Рада готує перезавантаження рибного господарства: що змінить законопроєкт

17:48, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Верховній Раді готують законодавче перезавантаження рибного господарства.
Верховна Рада готує перезавантаження рибного господарства: що змінить законопроєкт
Фото: shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт № 12384, який має закласти основу для сучасної та прозорої моделі розвитку рибного господарства в Україні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив голова Комітету Олександр Гайду, документ спрямований на стимулювання економічного розвитку галузі та формування чіткої інвестиційної рамки з акцентом на аквакультуру і марикультуру. Законопроєкт уперше системно визначає статус інвестора, правила відбору водних об’єктів, а також умови укладання і контролю інвестиційних договорів.

Гайду зазначив, що законопроєкт передбачає науково обґрунтований підхід до використання кожної водойми та чітко визначає перелік водних об’єктів, які не можуть передаватися для інвестування. Усі інвестиції планується здійснювати виключно через відкриті аукціони, що має забезпечити конкуренцію, прозорість процедур і захист державних інтересів.

Очікується, що реалізація положень законопроєкту сприятиме залученню інвестицій у галузь, створенню тисяч робочих місць, розвитку сільських територій, збільшенню виробництва риби та посиленню експортного потенціалу України.

«Рибна галузь перейде від фрагментованого регулювання до сучасного прогнозованого і інвестиційно привабливого сектору економіки», – резюмував Олександр Гайду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]