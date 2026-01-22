Верховна Рада готує перезавантаження рибного господарства: що змінить законопроєкт

У Верховній Раді готують законодавче перезавантаження рибного господарства.

Фото: shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт № 12384, який має закласти основу для сучасної та прозорої моделі розвитку рибного господарства в Україні.

Як повідомив голова Комітету Олександр Гайду, документ спрямований на стимулювання економічного розвитку галузі та формування чіткої інвестиційної рамки з акцентом на аквакультуру і марикультуру. Законопроєкт уперше системно визначає статус інвестора, правила відбору водних об’єктів, а також умови укладання і контролю інвестиційних договорів.

Гайду зазначив, що законопроєкт передбачає науково обґрунтований підхід до використання кожної водойми та чітко визначає перелік водних об’єктів, які не можуть передаватися для інвестування. Усі інвестиції планується здійснювати виключно через відкриті аукціони, що має забезпечити конкуренцію, прозорість процедур і захист державних інтересів.

Очікується, що реалізація положень законопроєкту сприятиме залученню інвестицій у галузь, створенню тисяч робочих місць, розвитку сільських територій, збільшенню виробництва риби та посиленню експортного потенціалу України.

«Рибна галузь перейде від фрагментованого регулювання до сучасного прогнозованого і інвестиційно привабливого сектору економіки», – резюмував Олександр Гайду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.