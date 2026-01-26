В Украине продлены военное положение и мобилизация — Зеленский подписал законы

Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлено на 90 дней — до 4 мая.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 14 января проголосовала за продление военного положения и мобилизации в Украине.

В понедельник, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлеваются военное положение и всеобщая мобилизация в стране.

Закон Украины от 14.01.2026 № 4757 «Об утверждении указа Президента Украины о продлении срока действия военного положения в Украине» (законопроект № 14366) — вступит в силу со дня его опубликования.

Закон Украины от 14.01.2026 № 4758 «Об утверждении указа Президента Украины о продлении срока проведения всеобщей мобилизации» (законопроект № 14367) — вступит в силу с 03.02.2026 года.

