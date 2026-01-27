Сигареты подорожают на 2–3,5 грн, топливо — до 2 грн за литр: причины

Плановое повышение стоимости сигарет в этом году составит примерно 2–3,5 гривны за пачку, топлива — от 1 до 2 гривен за литр.

В Украине продолжается плановое повышение цен на табачные изделия и топливо, связанное с ростом акцизов. В 2026 году стоимость сигарет увеличится в среднем на 2–3,5 гривны за пачку, а топливо подорожает на 1–2 гривны за литр.

Об этом сообщил член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, который пояснил, что повышение акциза на сигареты является плановым процессом, стартовавшим еще в 2018 году и направленным на приведение украинских ставок к европейским стандартам. В то же время в этом году парламент совместно с правительством принял решение замедлить темпы роста акциза.

«Парламент совместно с правительством в этом году принял решение снизить скорость повышения этого акциза. Мы должны были завершить это повышение к 2027 году, однако продлили его почти до 2029-го, согласовав это с нашими европейскими партнерами», — отметил депутат.

Комментируя подорожание топлива, Леонов пояснил, что его цена формируется не только с учетом акциза. На нее влияют мировые цены на сырье, а также логистические расходы, которые в Украине выросли из-за постоянных обстрелов и изменения маршрутов поставок.

Отдельно парламентарий подчеркнул, что повышение акцизов на табачные изделия имеет и положительный эффект для общественного здоровья.

«Стоит говорить и о том, что рост акциза на сигареты снижает количество курильщиков в нашей стране. Это одна из стратегий в вопросах здравоохранения, причем не только Украины, но и Европейского Союза в целом», — подчеркнул он.

