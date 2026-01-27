  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Право беременной женщины и матери на содержание от отца ребенка не зависит от ее доходов или трудоустройства — суд

12:05, 27 января 2026
Закон не требует от беременной женщины или матери младенца доказывать, что она нуждается в такой помощи.
Право беременной женщины и матери на содержание от отца ребенка не зависит от ее доходов или трудоустройства — суд
Фото: korostyshiv-rada.gov.ua
Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу о взыскании алиментов на содержание жены. Согласно решению, мужчина обязан ежемесячно выплачивать в пользу жены 1/4 часть от всех видов своего заработка (дохода) в период ее беременности и до достижения ребенком трехлетнего возраста. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Истец по делу — жительница Хмельницкой области, которая состоит с ответчиком в зарегистрированном браке с 2023 года. В иске она пояснила, что беременна, однако из-за конфликта проживает отдельно от мужа.

По ее словам, беременность протекает сложно и требует значительных расходов на лечение и обследования. Поскольку муж добровольно не оказывает помощи, она обратилась в суд.

Волочиский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск.

Муж обжаловал решение, утверждая, что не имеет финансовой возможности содержать жену. Он объяснил это расходами на собственное лечение после ранения во время службы в ВСУ, помощью матери-пенсионерке и затратами на содержание дома.

Апеллянт также указал, что реальный размер дохода жены не соответствует указанному в иске.

Апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу, отметив, что семейное законодательство Украины предусматривает право жены на содержание во время беременности и до достижения ребенком трех лет независимо от ее материального положения или трудоустройства, при условии, что муж может оказывать материальную помощь. Закон не требует от беременной женщины или матери младенца доказывать, что она нуждается в такой помощи.

Коллегия судей обратила внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что мужчина вследствие состояния здоровья или других объективных причин не может оказывать материальную помощь беременной жене. Суд считает, что спор относительно недвижимого имущества и расходы на содержание дома не являются основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 671/1484/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

суд решение суда Хмельницкий судебная практика

