  1. Судова практика
  2. / В Україні

Право вагітної жінки та матері на утримання від батька дитини не залежить від її доходів чи працевлаштування — суд

12:05, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон не вимагає від вагітної чи матері немовляти доводити, що вона потребує такої допомоги.
Право вагітної жінки та матері на утримання від батька дитини не залежить від її доходів чи працевлаштування — суд
Фото: korostyshiv-rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції у справі про стягнення аліментів на утримання дружини. Відповідно до рішення, чоловік зобов’язаний щомісячно сплачувати на користь дружини 1/4 частину від усіх видів свого заробітку (доходу) протягом періоду її вагітності та до досягнення дитиною трирічного віку. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Позивачка у справі – жителька Хмельниччини, яка перебуває з відповідачем у зареєстрованому шлюбі з 2023 року. У позові вона пояснила, що вагітна, проте через конфлікт проживає окремо від чоловіка.

За її словами, вагітність має складний перебіг і потребує значних витрат на лікування та обстеження. Оскільки чоловік добровільно не допомагає, вона звернулася до суду.

Волочиський районний суд Хмельницької області задовольнив позов.

Чоловік оскаржив рішення, стверджуючи, що не має фінансової можливості утримувати дружину. Він пояснив це витратами на власне лікування після поранення під час служби в ЗСУ, допомогою матері-пенсіонерці та витратами на утримання будинку.

Апелянт також вказав, що реальний розмір доходу дружини не відповідає зазначеному у позові.

Апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу, зауваживши, що сімейне законодавство України передбачає право дружини на утримання під час вагітності та до досягнення дитиною трьох років незалежно від її матеріального становища чи працевлаштування, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Закон не вимагає від вагітної чи матері немовляти доводити, що вона потребує такої допомоги.

Колегія суддів звернула увагу, що у матеріалах справи немає доказів того, що чоловік внаслідок стану здоров`я чи інших об`єктивних причин не може надавати матеріальну допомогу вагітній дружині. Суд вважає, що спір щодо нерухомого майна і витрати на утримання будинку не є підставою для відмови в задоволенні позовних вимог.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 671/1484/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Хмельницький судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обов’язкове страхування волонтерів можуть зробити формальністю — у Раді розкритикували законопроєкт

Чому Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про обов’язкове державне страхування волонтерів.

Керування під забороною: суд у Солоному наголосив на обов’язковості належного повідомлення водія

Суд зазначив, що формальні відомості не прирівнюються до об’єктивно встановленого правопорушення.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]