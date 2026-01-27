Право вагітної жінки та матері на утримання від батька дитини не залежить від її доходів чи працевлаштування — суд

Закон не вимагає від вагітної чи матері немовляти доводити, що вона потребує такої допомоги.

Хмельницький апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції у справі про стягнення аліментів на утримання дружини. Відповідно до рішення, чоловік зобов’язаний щомісячно сплачувати на користь дружини 1/4 частину від усіх видів свого заробітку (доходу) протягом періоду її вагітності та до досягнення дитиною трирічного віку. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Позивачка у справі – жителька Хмельниччини, яка перебуває з відповідачем у зареєстрованому шлюбі з 2023 року. У позові вона пояснила, що вагітна, проте через конфлікт проживає окремо від чоловіка.

За її словами, вагітність має складний перебіг і потребує значних витрат на лікування та обстеження. Оскільки чоловік добровільно не допомагає, вона звернулася до суду.

Волочиський районний суд Хмельницької області задовольнив позов.

Чоловік оскаржив рішення, стверджуючи, що не має фінансової можливості утримувати дружину. Він пояснив це витратами на власне лікування після поранення під час служби в ЗСУ, допомогою матері-пенсіонерці та витратами на утримання будинку.

Апелянт також вказав, що реальний розмір доходу дружини не відповідає зазначеному у позові.

Апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу, зауваживши, що сімейне законодавство України передбачає право дружини на утримання під час вагітності та до досягнення дитиною трьох років незалежно від її матеріального становища чи працевлаштування, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Закон не вимагає від вагітної чи матері немовляти доводити, що вона потребує такої допомоги.

Колегія суддів звернула увагу, що у матеріалах справи немає доказів того, що чоловік внаслідок стану здоров`я чи інших об`єктивних причин не може надавати матеріальну допомогу вагітній дружині. Суд вважає, що спір щодо нерухомого майна і витрати на утримання будинку не є підставою для відмови в задоволенні позовних вимог.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 671/1484/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

