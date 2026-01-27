НШСУ обнародовала годовой отчет о своей деятельности за 2025 год

Национальная школа судей продолжила выполнять определенные законом задачи в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для системы правосудия.

Национальная школа судей Украины обнародовала Информационно-аналитический отчет за 2025 год, в котором подведены итоги ключевых достижений Школы, международного сотрудничества, а также реализованных учебных программ и инициатив.

Отчет отражает усилия, направленные на повышение профессионального уровня украинских судей и укрепление эффективности судебной системы в соответствии со стандартами стран Европейского Союза.

«Национальная школа судей Украины продолжила выполнять определенные законом задачи в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для системы правосудия. В частности, проводилась подготовка судей для поддержания квалификации и периодическое обучение судей с целью повышения уровня их квалификации. Также НШСУ осуществляла подготовку работников аппаратов судов и Службы судебной охраны и повышение уровня их квалификации», — говорится в отчете.

