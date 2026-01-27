НШСУ оприлюднила річний звіт про свою діяльність за 2025 рік

Національна школа суддів продовжила виконувати визначені законом завдання у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя.

Національна школа суддів України оприлюднила Інформаційно-аналітичний звіт за 2025 рік, у якому підсумовано ключові досягнення Школи, міжнародну співпрацю, а також реалізовані навчальні програми та ініціативи.

Звіт відображає зусилля, спрямовані на підвищення професійного рівня українських суддів та зміцнення ефективності судової системи відповідно до стандартів країн Європейського Союзу.

«Національна школа суддів України продовжила виконувати визначені законом завдання у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Зокрема, проводилась підготовка суддів для підтримання кваліфікації та періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації. Також НШСУ здійснювала підготовку працівників апаратів судів і Служби судової охорони та підвищення рівня їхньої кваліфікації», - йдеться у звіті.

